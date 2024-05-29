2024年最佳航空公司 卡達第1長榮第13

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（中央社台北29日綜合外電報導）國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨天評選出2024年全球25家最佳航空公司，長榮航空排名第13，是唯一入榜的台灣航空公司，奪下冠軍的則是卡達航空。

AirlineRatings.com最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）依據機隊機齡、乘客評價、獲利能力、安全評級、創新性及遠期機隊訂單等12項指標進行評比。

AirlineRatings.com總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示：「根據我們的客觀分析，儘管前10名得分非常接近，卡達航空（Qatar Airways）在許多關鍵領域都名列第一。」

財經雜誌「富比世」（Forbes）報導，湯瑪斯說：「由於機隊機齡高和乘客回饋意見極差，美國大型航空公司持續表現不佳。」

湯瑪斯說，2024年的結果反映COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後航空業的復甦情況。他表示：「2024年的結果反映出，在疫情嚴重擾亂人員配置和供應鏈之後，航空業正在加速復甦。」

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根據今年排行榜，前10名依序為卡達航空、大韓航空（Korean Air）、國泰航空、紐西蘭航空（Air New Zealand）、阿聯酋航空（Emirates）、法荷航空集團（Air France/ KLM）、全日空（All Nippon Airways）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲/大西洋航空（Virgin Australia/Atlantic）。

第11名至第25名則是越南航空（Vietnam Airlines）、新加坡航空（Singapore Airlines）、長榮航空、TAP葡萄牙航空（TAP Portugal）、日本航空（JAL）、芬蘭航空（Finnair）、夏威夷航空（Hawaiian）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、漢莎航空/瑞士航空（Lufthansa/Swiss）、土耳其航空（Turkish Airlines）、IAG集團（英國航空和西班牙伊比利亞航空）、加拿大航空（Air Canada）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130529