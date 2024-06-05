路透：中AI晶片業者降規設計 確保台積電可接單

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（中央社新加坡5日綜合外電報導）4名知情人士表示，一些中國人工智慧（AI）晶片業者正在設計功能較弱的處理器，以確保在面臨美國制裁的情況下，仍可繼續讓台積電接單生產。

路透社報導，為阻止中國軍方在AI和超級運算領域取得突破，美國政府對輝達（Nvidia）等公司生產的高精密處理器以及晶片製造設備實施一連串出口管制。這些限制措施也禁止使用美國晶片製造工具的台積電及其他海外晶片製造商接受生產訂單。

消息人士說，美國去年10月祭出最新出口管制，暴露中國生產先進晶片能力有限，以及中國AI晶片設計業者相當依賴台積電這家全球第一大晶圓代工廠。

兩名知情人士透露，中國AI晶片大廠沐曦（MetaX）和燧原科技（Enflame）在2023年底向台積電提交降規的晶片設計，以符合美國的限制規定。這兩家公司曾宣稱其晶片可與輝達的繪圖處理器（GPU）相媲美。

消息人士說，創辦於2020年、總部位於上海的沐曦開發出一款名為C280的降規產品，並稱其最先進的GPU產品C500今年稍早在中國已賣到缺貨。沐曦並未回應路透社置評要求。

而總部同樣位於上海、成立於2018年的燧原科技也未回應置評要求。去年籌集27億美元的燧原科技支持者包括科技巨擘騰訊。

台積電拒絕就個別客戶發表評論，僅表示正在與客戶合作，以確保遵守與其運營相關的司法管轄。

輝達執行長黃仁勳去年12月表示，除了科技巨頭華為外，中國還有大約50家AI晶片新創公司正尋求與輝達競爭。

然而，其中有些業者直接受到美國出口限制，無法再尋找海外代工，因而陷入較大的生產困境。

中國AI晶片新創公司在生產方面遭遇困難，可能進一步使華為受益，華為正在中國與輝達競爭。由於受到美國出口限制影響，輝達不得不專為中國市場開發性能較弱的晶片。

兩位消息人士提到，儘管中國估計有44家晶圓代工廠，但只有中芯國際能夠量產高度先進GPU。

自2018年美、中科技戰升溫以來，北京開始加大晶片自主研發力度，並對相關領域投入大量資金。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130605