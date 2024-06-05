助移民找房 葡萄牙擬調整黃金簽證計畫

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（中央社里斯本4日綜合外電報導）葡萄牙內閣事務部長阿馬洛今天告訴路透社，葡國打算調整黃金簽證計畫，允許尋求居住權的富裕外國人投資為本國人或移民提供的住房。

路透社報導，阿馬洛（Antonio Leitao Amaro）表示，這項被稱為「團結簽證」的計畫將補強現有計畫，該計畫自2012年以來一直為在葡萄牙投資的非歐洲聯盟（EU）國民提供在葡萄牙居住的權利。

黃金簽證計畫推出至今，已吸引超過73億歐元（新台幣2570億元）資金，但批評者表示，這項計畫也加劇住房危機。

為了獲得簽證，購買房地產不再是外國人的首選途徑，但他們仍然可以投資基金、捐贈文化或研究計畫並創造就業機會。

阿馬洛接受電話訪問時表示：「我們沒有改變現有的計畫，但我們創建了這兩種類型的團結簽證。」一天前，葡萄牙政府宣布將收緊部分移民規定的新計畫。

他說，其中一種新模式將鼓勵尋求居住權的外國人，投資當地人可以購買或租賃的可負擔住房，另一種模式將用於為有需要的移民建造住房，或為促進融合的計畫提供融資。

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根據英國牛津大學（Oxford University）移民觀測站（Migration Observatory），約有80萬移民居住在葡萄牙，幾乎是10年前的兩倍，儘管移民對經濟做出重大貢獻，他們的工作更有可能不穩定且薪資較低。

許多人努力尋找住房，最終流落街頭或住在過度擁擠的公寓裡，而里斯本和波圖（Porto）等城市的旅遊業繁榮在一定程度上加劇了高租金和房價，讓這個問題更形嚴重。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130605