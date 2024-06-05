美軍在菲律賓部署MQ-9A無人機 提供情報共享

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）中菲兩國近日在仁愛暗沙近距離交鋒，南海情勢再度升溫。據報導，美軍已在馬尼拉西北方的巴塞空軍基地輪替部署MQ-9A無人機，以提供偵察監控並支持美菲軍方情報共享。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國陸戰隊第一遠征軍證實，應馬尼拉當局要求，美軍陸戰隊MQ-9A「死神」無人偵察機今年春天開始在菲律賓巴塞空軍基地輪替部署執行任務，以支持美軍印太司令部和菲律賓軍方間的情報共享。

美國陸戰隊第一遠征軍一名發言人說：「陸戰隊將使用未武裝的MQ-9A無人機提供偵察和監控，在符合菲律賓法律、規則和條例下，支持美國和我們的菲律賓盟友間情報共享的發展。」

菲律賓1987年憲法禁止外國在菲律賓境內設立軍事基地並永久駐軍，但美菲兩國於2014年簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵輪流派駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。

巴塞空軍基地（Basa Air Base）位於馬尼拉西北方，是菲律賓防衛首都馬尼拉空戰主力，也是菲律賓開放美軍建設與使用的9處軍事據點之一。

美國太平洋空軍3月發布新聞稿表示，太平洋空軍在巴塞空軍基地的一項「敏捷作戰部署」（ACE）任務，「為美國陸戰隊的MQ-9A無人機在巴塞空軍基地常駐提供至關重要的後勤支援。」

USNI News報導，新聞稿提到，美國太平洋空軍在任務期間派出5架次軍機赴南海支持「關鍵的海域意識並監控第二湯瑪斯礁（Second Thomas Shoal，即仁愛暗沙）」，此舉具有里程碑意義，代表「菲律賓反對中國在該地區領土野心的立場」。

但在USNI News向美國陸戰隊詢問MQ-9A無人機部署情況後，美國國防部網站已移除這篇新聞稿。

美國陸戰隊並未說明在巴塞空軍基地部署多少MQ-9A無人機，也未告知輪替部署時間有多長。

事實上，中央社記者4月11日赴巴塞空軍基地採訪美菲空軍「雷霆對抗」（Cope Thunder）演習時，就有一架美國陸戰隊MQ-9A無人機出現在機場跑道上。

巴塞空軍基地翻新是美國至今投資金額最大的菲律賓基地改善工程，目前已完成跑道修繕擴建及人道主義援助和救災倉庫等建設，提供大型飛機更大的機動空間，使各類機種更易於飛行操作，以強化美菲兩國與盟友的協同作戰能力。

根據新的美國預算文件，美方還計劃出資擴建巴塞空軍基地停機坪，以容納20架以上的飛機，並翻修基地指揮和控制中心。

報導指出，美軍已多次部署無人機到菲律賓，支持馬尼拉的南海主權聲索。

菲律賓軍方去年夏天赴仁愛暗沙補給時，一架在菲國南部愛德溫．安德魯斯空軍基地（Edwin Andrews Air Base）執行任務的美國陸軍MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機被發現飛越菲律賓在仁愛暗沙的擱淺軍艦。

駐紮在愛德溫．安德魯斯空軍基地的美軍無人機也時常在菲律賓及周邊地區執行反恐任務「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）和「太平洋之鷹行動」（Operation Pacific Eagle）。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給。

中國媒體近日指控，菲律賓於5月19日對馬德雷山號空投補給時，艦上軍人「用槍指著中國海警的方向」。

但馬尼拉反駁，指中國海警當時駛近馬德雷山號，離這艘菲國軍艦僅5到10公尺，並在菲律賓士兵面前搶走在海上的空投補給物資，艦上軍人持槍只是為了警戒並自衛。

菲中南海主權爭端節節升溫，中國海警多次向菲律賓補給船噴射強力水柱，阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，導致菲國船隻受損、至今7名軍人受傷。

馬尼拉與華府1951年簽定「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動。外界關心美方是否向馬尼拉提供足夠援助，以抗衡菲律賓的強鄰中國。（編輯：陳慧萍）1130605

美國和菲律賓於2023年4月23日進行「肩並肩」聯合軍演期間，在蘇比克灣國際機場向菲國士兵展示MQ-9「死神」無人偵察機。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年6月5日