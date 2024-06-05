向黎巴嫩美國大使館開槍 敘利亞男子被捕

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（中央社貝魯特5日綜合外電報導）一名槍手對黎巴嫩美國大使館開槍，在和獲報趕來的黎巴嫩軍方交火時受傷，已經遭到逮捕。

綜合法新社和路透社報導，黎巴嫩軍方表示，槍手是一名敘利亞籍男子，已遭逮捕並送醫治療。軍方目前持續在附近地區搜尋其他同夥。

美國大使館在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示，當地時間上午8時34分左右大使館入口附近獲報「小型武器開火」。

美國大使館感謝黎巴嫩軍方、安全部隊和「我們大使館維安團隊的快速回應，我們的使館設施和人員均安」。

一名安全消息人士告訴路透社，使館維安團隊一名成員在這次攻擊事件中受傷，並說其中一名槍手遭黎巴嫩軍方傷及胃部。

黎巴嫩軍方在X發文表示，位於貝魯特北郊奧加（Awkar）的美國大使館「遭一名具敘利亞國籍的男子開火」。

黎巴嫩軍方在聲明中表示：「當地駐軍迅速回應開火來源，槍手受傷。」軍方還指出，這名男子已被捕並送醫。」

黎巴嫩表示，軍方目前正在調查這起事件。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130605