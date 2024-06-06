巴西研究：管理不當導致水資源浪費

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西水利衛生研究機構（ITB）一項調查顯示，巴西缺乏有效控制自然資源使用，水資源管理不當導致浪費率高達35%。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，ITB根據國家衛生資訊系統（SNIS）2022年的數據調查顯示，巴西人日常生活無意中浪費掉可飲用的水資源，足以供應南大河州（Rio Grande do Sul）1060萬人口至少5年的用水需求。

位於巴西南部的南大河州，月前遭遇當地史上最嚴重洪災，州府快樂港（Porto Alegre）85%民眾沒有乾淨的飲用水，直接影響生活品質和健康。

調查指出，約3200萬巴西人缺乏處理過的自來水，約38%的水資源因供水管線漏水而浪費。單單2022年，巴西就浪費約70億立方公尺、相當於7636個奧林匹克游泳池容量的自來水。

水資源運用無效率與分配不當可能由多種因素引起，主要是管理不當，包括洩漏、測量誤差和未經授權的消耗（偷水），從而破壞環境，使供水系統更加昂貴，影響消費者的口袋和公司生產的利潤。

根據調查，先進國家的水資源浪費率為15%，巴西的比例為35%，高出20個百分點。

調查還指出，亞馬遜所在的北部地區水資源浪費率高達46.94%，其次是東北部46.67%，包括聖保羅在內的東南部比例最低，仍達33.9%。（編輯：韋樞）1130606