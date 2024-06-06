曾獲德國書商和平獎 烏克蘭知名作家札丹投筆從戎

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（中央社基輔6日綜合外電報導）在烏克蘭歷經2年多戰亂、尋求擴充兵力之際，獲頒2022年德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」的烏國當代知名作家札丹今天宣布從軍。

法新社報導，現年49歲的札丹（Serhiy Zhadan）在社群媒體發布一張身穿迷彩服、跪在一把自動步槍前的照片，並表示「我加入烏克蘭國家衛隊（National Guard）第13旅，我正在受訓，我為本國同胞服務」。

札丹是備受推崇的烏克蘭小說家和詩人，他的作品在國外廣被翻譯。

札丹宣布從軍之際，適逢烏克蘭軍方持續努力補充兵力。在此之前，基輔當局頒布新的軍事動員法以擴充兵力。

札丹與主要在烏克蘭東部邊界地區作戰的這個旅有著深厚的關係。他曾在哈爾科夫州（Kharkiv）讀書；近來俄軍在該州發動地面攻勢。

札丹2022年在基輔一場讀書會開始前告訴法新社記者，克里姆林宮決定入侵烏克蘭，意味烏國以外的國家必須選邊站，「人們必須清楚自己站在什麼立場：支持侵略者或力挺烏克蘭」。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130606