巴西副總統訪中簽備忘錄 大幅增加咖啡出口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）在中國禁止瓜地馬拉咖啡進口之際，巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明今天與中國最大咖啡連鎖店瑞幸咖啡簽署一項價值5億美元的推廣巴西咖啡諒解備忘錄，大幅增加巴西咖啡出口。

奧克明（Geraldo Alckmin）表示，2022年巴西出口8000萬美元咖啡，去年為2.8億美元；現在，單單與瑞幸咖啡（Luckin Coffee）簽署的合約即達5億美元（約合新台幣161億元），大幅增加巴西咖啡出口。巴西為全球最大咖啡生產國和出口國，正在攻占中國市場。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，奧克明正在中國訪問，瑞幸咖啡自2018年正式營業以來，門市超過1萬家，成為中國最大的連鎖咖啡品牌，同時是巴西產品在中國的主要進口商。

根據簽署的備忘錄，瑞幸咖啡將購買約12萬噸巴西咖啡，價值約5億美元。

除了與瑞幸咖啡達成協議外，巴西還與中國簽署在TikTok等科技公司所在地上海楊浦區建立一個促進貿易和投資中心。

奧克明此行通過巴西出口促進局（ApexBrasil），一共簽署12項在中國推廣巴西產品的合作備忘錄。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗Coronavac開發商中國科興製藥公司（Sinovac）在奧克明訪中期間宣布，將在巴西投資1億美元，研發細胞療法以及疫苗和單株抗體（monoclonal antibody，mAb，單克隆抗體）的本地生產，這些疫苗和單株抗體是由基因技術製成的治療傳染病藥物。

科興製藥公司並且宣布，已經與巴西克魯茲基金會（Fiocruz）簽署合作研發疫苗以應對健康危機的意向協議。（編輯：馮昭）1130607