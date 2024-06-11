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加拿大汽車竊案猖獗 蒙特婁與多倫多淪重災區

2024/6/11 21:47
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（中央社蒙特婁11日綜合外電報導）加拿大蒙特婁（Montreal）居民西西里亞尼（Zachary Siciliani）最近發現愛車不翼而飛，這很可能是加國近期一系列汽車盜竊案之一。

加拿大保險局（Insurance Bureau of Canada）將這股犯罪歪風稱為「國家危機」，被盜車輛通常透過繁忙的蒙特婁港運往海外銷贓。

西西里亞尼告訴法新社，他的愛車失竊現場沒有遭人闖入的痕跡，因此他認為竊賊可能使用一種裝置，攔劫並複製車輛電子鑰匙的頻率，打開車門並發動引擎，然後把車開走。

安大略省警探韋德（Scott Wade）表示：「電子鑰匙技術的出現為車主和駕駛提供了方便性，但也成為犯罪集團偷竊車輛的途徑。 」

過去幾個月裡，在加國人口最多的2個省分魁北克省和安大略省主要城市，共有數千輛汽車被盜。

根據警方與部分車主定位追蹤的結果，其中多數車輛被運到非洲、亞洲、歐洲和中東地區。

警方最新數據顯示，蒙特婁和多倫多的汽車盜竊案最為猖獗。

在多倫多，2021年至2023年間，汽車和輕型卡車竊盜案比前6年增加了150%。同一時期，魁北克省的竊盜案也增加58%，安大略省則增加48%。

這些車輛大多是夜間車主睡覺時在車道上遭竊，也有一些是在槍口下被劫走。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1130611

#安大略省
#多倫多
#蒙特婁
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