埃及中學畢業大考登場 補教名師日賺近百萬惹議

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（中央社記者施婉清開羅12日專電）埃及6月10日展開每年一度最重要的高中文憑畢業考，74萬多名考生應考。大考不僅遇上今年度首次熱浪，備考期間一名地理科教師光是為學生補習一堂課，一天即進帳120萬埃及鎊（約新台幣81.6萬元），在社交媒體上掀起熱議。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及有超過74萬5000名高中生，在10日正式展開每年最重要的中學畢業考（Thanaweya Amma）。而同日，埃及氣象總局也預告，未來一週，埃及將出現氣溫高達攝氏42至46度的熱浪，讓考生應考倍嘗艱辛。

Thanaweya Amma在阿拉伯語，意指普通高中3年級（或12年級生），此為埃及教育部為公立普通高中3年級學生安排的一系列標準化考試，通過考試的學生可領到普通中學教育畢業證書，考試分數也成為埃及公立大學入學考試成績。

Thanaweya Amma中學畢業考攸關埃及青年未來高等教育和職涯發展，是最受埃及莘莘學子和家長萬眾矚目的一件大事。

金字塔報稱，今年Thanaweya Amma考試總共有74萬5860名人文科和理工科學生，在全國近2000個考場參加考試，考試期間持續到7月20日。

今年考試延續去年的開卷（OPEN BOOK）形式。學生在每門科目考試開始時都會收到一本課程概念手冊，可在考試時翻閱，並在考試結束時交還給監考人員。試卷結構為85%的多重選擇題，和15%的問答題。

據統計，2021至2022學年的考試通過率為75%。

此次考前最引起埃及網民熱議的一個事件是，一名地理科教師在開羅市郊10月6日城（6th of October City）租用當地知名體育館（Dr Hassan Moustafa Sports Hall），在開考前一日舉辦一場規模盛大的考前最後衝刺補習課。

現場總共吸引4000多名學生前來參加，每名學生收取300埃鎊入場費，使得這名教師在一天就有120多萬埃鎊進帳。

這名教師雖然賺得盆滿鉢滿，卻也因此引發熱議。

體育館補習課影片在網路上瘋傳，不僅擔任教職的網友紛紛表示要轉行當補教名師；埃及知名名嘴阿迪普（Amr Adeeb）也在電視脫口秀節目中談論此事；埃及當局更是迅速採取處置行動。

埃及青年和體育部（Youth and Sports Ministry）已下令在事件調查清楚前，先以未遵守青年和體育部的體育館使用規範為由，對體育館官員進行停職。（編輯：高照芬）1130612