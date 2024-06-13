三星電子擬推一站式服務 加快AI晶片交付速度

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（中央社首爾／聖荷西12日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）表示，為加快人工智慧（AI）晶片交付速度，打算對客戶提供結合三星全球第一的記憶晶片、晶圓代工和封裝的一站式服務，搭上這股AI熱潮。

三星今天表示，客戶只要透過單一窗口，就能同時調度三星的記憶晶片、晶圓代工和封裝團隊，把製造AI晶片通常耗時數週的時間縮短約20%。

三星晶圓代工事業總裁兼總經理崔時榮（Siyoung Choi）在加州聖荷西舉行的三星活動中表示：「我們確實生活在AI時代，生成式AI的出現正在徹底改變科技局面。」

崔時榮表示，三星預計，拜AI晶片蓬勃發展，2028年全球晶片產業營收將成長至7780億美元。

根據路透社先前報導，AI公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）告訴台積電高階主管，希望建造大約36座新的晶片廠。

三星是少數幾家同時銷售記憶晶片、提供晶圓代工服務和晶片設計的公司之一。過去這種結合常常不利於三星，因為部分客戶擔心，與其晶圓代工廠做生意，可能會讓三星在另一領域的競爭受益。

但隨著對AI晶片需求激增，以及需要以較少電力高度整合所有晶片零件用於訓練或快速推論大量數據，三星相信，這種一站式服務會成為未來的優勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130613