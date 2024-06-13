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蒲亭將訪北韓 中國：歡迎發展傳統友好關係

2024/6/13 18:36
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（中央社台北13日電）針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日將訪問北韓，中國外交部今天回應，中方歡迎俄羅斯與相關國家鞏固和發展傳統友好關係。

據韓聯社報導，南韓總統辦公室高級官員12日透露，蒲亭將在未來幾天內對北韓進行訪問。日本放送協會（NHK）報導，蒲亭計畫於下週初訪問北韓。外交界普遍認為，此次訪問可能選擇在18日至19日這一時段。

這是相隔24年，蒲亭再度訪問北韓。

據北京日報，今天的中國外交部例行記者會上，韓聯社記者提問：與北韓和俄羅斯都保持著友好關係的中方如何看待兩國領導人會晤？中方是否也計畫安排中國與北韓兩國領導人會面？

中國外交部發言人林劍回應稱，相關問題涉及到俄羅斯、北韓之間的雙邊交往安排，「我對此不便評論」。原則上講，中方歡迎俄羅斯與相關國家鞏固和發展傳統友好關係。

林劍又說，中國與北韓是山水相連的近鄰，保持著傳統友好合作關係。今年是中國與北韓建交75週年，也是雙方商定的「中朝友好年」，雙方就團組交往和各領域交流合作保持溝通。

他表示，如有「中朝領導人會晤」的消息，「我們會及時發布」。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩12日在給蒲亭的訊息中提到，北韓和俄國之間的關係已「升級到戰無不勝的戰友關係」。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130613

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