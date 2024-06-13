英外相卡麥隆：中方行為導致英對中政策改變

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國外相卡麥隆曾在2010至2016年擔任首相期間推動英中關係「黃金時代」，如今英國對中政策明顯較當時強硬。卡麥隆今天說，政策改變是回應現實世界的改變，也是中國自身行為造成的結果。

他說，自他卸任首相以來，在香港、新疆、南海的情勢發生顯著變化，各界也可看到在澳洲於2020年主張調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭，及中國的初期應對措施後，中方對澳洲採取的強硬作為。

英國政府在去年3月發布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）提到，英國對中政策以「保護（國家安全和利益）」、「（與盟友達成政策立場）協調一致」、「（與中國維持）接觸往來」為3大基本原則。

卡麥隆（David Cameron）今天在闡釋這3大原則時指出，中國近來有更多具侵略性舉措，例如在網路空間的活動，英國自然必須保護自身安全。不過，英國仍認為，有必要與中國維持接觸往來，尋求相互尊重與理解。

他說，中國崛起是事實；在符合國家利益的前提下，英國仍應與中國合作。

卡麥隆是在與倫敦外籍記者協會（FPA）座談、回應媒體提問時，做以上表示。上一次有外交大臣特別前來與FPA交流，已經是超過5年前的事。

英國國會大選、英國與歐盟的關係，以及烏克蘭情勢是熱門議題。保守黨籍的卡麥隆數次提到，在越來越危險、不穩定的世界，保守黨是最符合英國安全利益的選擇。

針對烏克蘭使用西方軍援打擊俄羅斯，卡麥隆重申，烏克蘭有權自我防衛，包括運用武器打擊在邊境集結、即將進入烏克蘭境內的俄羅斯軍隊，這麼做既合理，也符合國際法。

有俄羅斯駐英記者質疑，西方允許烏克蘭使用西方軍援打擊俄羅斯，這難道不是直接涉入對俄軍事行動。

卡麥隆回應，為協助烏克蘭自我防衛，英國作為盟友，向烏克蘭供應武器、提供訓練，是完全正確的作法。

他說，俄羅斯對烏克蘭的侵略徹底違法、毫無正當性；若俄羅斯民眾或總統蒲亭（Vladimir Putin）關切烏克蘭對西方武器的運用，解決之道很簡單，就是俄方自非法占領的烏克蘭領土撤出。

七大工業國集團（G7）峰會13至15日在義大利舉行。卡麥隆提到，他希望G7及盟友能盡全力動員制裁機制，並儘快將主要位於歐盟、部分位於英美境內的遭凍結俄羅斯主權資產其利息用於支援烏克蘭。

他並指出，英國致力打擊為俄羅斯戰爭機器添力的個人及實體，在全球規模追查進入俄羅斯的軍民兩用貨品來自何處，且制裁對象已廣及中國、土耳其、以色列等。

俄羅斯有約3000億歐元（約新台幣10兆元）主權資產遭凍結。歐盟估計，相關資產每年可孳生利息約30億歐元，至2027年可累計達200億歐元。

卡麥隆今天就烏克蘭出於自衛目的使用西方軍援打擊俄羅斯境內目標的說法較以往保守，與美方強調相關軍援可用於打擊在邊境集結的俄軍及軍事設施、而不是對俄進行深入打擊的說法趨於一致。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6月初曾在新加坡國際安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊記者會提到，他肯定美方鬆綁對烏軍援武器的使用限制，但這仍不足以阻止戰機自俄羅斯境內軍事基地起飛，以攻擊烏克蘭。

今年起，旅居海外、曾在英國居住的英國公民可登記投票參與國會大選，不受原有的旅居國外超過15年即不得登記投票的限制。廢除該項限制是保守黨2019年大選政見之一。卡麥隆今天面對外國媒體時，也提及今年將有更多旅外英國公民可登記投票。

一如在英國國內，旅居海外的英國公民若欲行使投票權，須事先登記，投票方式則包括「代理投票」及「郵寄投票」。

在2019年大選，有約23萬3000名旅外英國公民登記投票。隨著原有的15年限制解除，英國官方曾估計，今年有權登記投票的英國公民將達約350萬人。（編輯：張芷瑄）1130613