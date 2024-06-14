中國總理李強會晤紐西蘭商界 探討擴大雙邊貿易

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（中央社奧克蘭14日綜合外電報導）中國國務院總理李強正訪問紐西蘭，他今天抵達北部大城奧克蘭（Auckland），並激起紐西蘭商界領袖對於兩國新貿易管道的期望。

法新社報導，李強正在紐西蘭及澳洲進行為期6天的訪問，他也是2017年以來訪問紐澳兩國的最高層級中國官員。

李強預計今晚與紐西蘭－中國關係促進委員會（New Zealand China Council）的成員進行會晤，該委員會代表紐西蘭一些最大規模出口商和最有影響力的企業。

紐西蘭－中國關係促進委員會的發言人表示，對於雙邊關係成長的潛在新領域，他們熱切想得知李強的看法。

紐西蘭植物和食品研究院（Institute for Plant and Food Research）執行長派柏（Mark Piper），今天稍早為李強導覽該院設施。

派柏告訴法新社：「他談到更多的研究合作及人員交流，這是我們真正有興趣的部分。他相當重視雙邊合作、紐西蘭能為中國帶來的價值以及中國可帶給紐西蘭的價值。」

紐西蘭是最早跟中國簽署全面自由貿易協定的已開發國家之一，中國消費者尤其熱愛紐西蘭的頂級肉品、乳製品和葡萄酒。

根據世界銀行（World Bank）資料，中國占紐西蘭出口收益的30%。不過有人擔憂，如果中國經濟持續放緩，這項占比數據將會下滑。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130614