紐西蘭總理會晤李強 強調和平解決台海議題

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）紐西蘭總理盧克森昨天在威靈頓與中國國務院總理李強會談，雙方談到AUKUS、區域安全議題，盧克森也傳達對南海情勢、人權、外來干預的立場，強調和平解決台海議題符合紐西蘭利益。

李強13日抵達紐西蘭正式訪問，與盧克森（Christopher Luxon）會談後，兩人召開記者會。盧克森歡迎李強到訪，表示李強此行標誌了紐西蘭與中國建立全面戰略夥伴關係10週年。

盧克森說，他向李強提出攸關紐西蘭核心價值的議題，包括人權與外來干預。

盧克森也提到印太地區對於紐西蘭國家安全及經濟利益的重要性，包括對於南海情勢的擔憂，雙方並就區域及國際安全挑戰展開討論。

盧克森重申對一中政策的承諾，也表明和平解決台灣海峽議題符合紐西蘭的利益。

在會後提問階段，盧克森透露，兩人討論「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）議題，李強表達中方的關切，盧克森則對雙方分歧處提出關切，包括強調紐西蘭不支持來自任何國家的外部干涉的立場。

兩國領袖達成一系列關於貿易、教育、旅遊協議，包括中國對紐西蘭公民實施單方面免簽政策。

李強為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。李強結束今天訪問紐西蘭行程後，明天將飛往澳洲阿得雷德（Adelaide）造訪澳洲4天。（編輯：郭中翰）1130614