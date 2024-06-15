電動車關稅爭議之際 中國副總理丁薛祥訪歐盟

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（中央社台北15日電）中國外交部14日宣布，中國副總理丁薛祥將於17日至21日赴布魯塞爾歐盟總部，舉行第5次中歐環境與氣候高層對話，並訪問盧森堡。這是歐盟宣布對中國電動車加徵臨時關稅後，中國官方首次公布高層官員到訪歐盟。

新華社報導，中國外交部發言人林劍14日宣布，經中歐雙方商定，並應盧森堡副首相貝特爾（Xavier Bettel）邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於17日至21日赴布魯塞爾歐盟總部舉行第5次中歐環境與氣候高層對話，並訪問盧森堡。

歐盟執委會12日宣布將對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

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中國官媒近日放話擬對歐盟採取反制措施。中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」微信公眾號13日刊文表示，中方預計於8月底公布對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷調查初裁結果。另外，中國內部正推進提高大排氣量汽油車進口暫定關稅的相關程序。

環球時報13日在其X平台發文，表示中國相關業界已正式向主管機關申請，對歐盟進口的部分豬肉進行反傾銷立案調查。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130615