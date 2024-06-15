佐科威親戚被任命為國企高層 遭疑有裙帶關係

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼總統佐科威10月將卸任，並由普拉伯沃接任總統職位，而在政權交接前，佐科威多名親信和親戚最近一一被任命為國營企業的高層，引起社會關注，並遭質疑是否存在裙帶關係。

印尼政權交接在即，最近幾週，多名與佐科威（Joko Widodo）和總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）關係密切的人被任命為國營企業的高層，引發外界批評。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）日前報導，多名佐科威的親戚被任命為國營企業高層，像是佐科威的姪子巴加斯卡拉（Bagaskara Ikhlasulla Arif）被任命為印尼國營石油公司（Pertamina）的公關經理。

另外，佐科威的外甥女婿佐科（Joko Priyambodo）5月則被任命為國營石油子公司的銷售和運營總監。

更早前，佐科威的表姊夫維迪亞萬（Sigit Widyawan）則從2018年就開始擔任印尼國家銀行（BNI）的獨立專員。

除了佐科威家族，印尼團結黨（PSI）創黨人葛麗絲（Grace Natalie）10日剛被任命為礦業控股公司（MIND ID）的專員。

葛麗絲被視為佐科威的堅定支持者，她創立所創立的印尼團結黨現任黨魁，正由佐科威的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）擔任。

另外，普拉伯沃的競選團隊幹部也被任命為國企高層。

總統大選期間，擔任普拉伯沃競選團隊副財政主管的西蒙（Simon Aloysius Mantri），被任命為國家石油公司的首席專員。

普拉伯沃競選團隊的另一名成員福阿德（Fuad Bawazier）則被任命為礦業控股公司的總裁辦公室專員。

「雅加達郵報」報導，這些國營企業多半面臨財務困境，並引述分析指出，相關任命可能是佐科威用以回報支持者和對他忠誠的人，這是出於政治動機。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）表示，在國營企業中看到這種做法並不奇怪，也是眾所周知。他說：「國營企業的任命都是基於偏袒和與當權者的關係。」（編輯：高照芬）1130615