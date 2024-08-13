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氣候變遷衝擊 研究：歐洲2023年近5萬人死於高溫

2024/8/13 06:05
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）巴塞隆納全球健康研究院今天發布的一項研究報告估計，歐洲去年高溫導致近5萬人喪命。科學家指出，人類產生的碳排放使全球氣溫不斷攀升。

法新社報導，巴塞隆納全球健康研究院（Barcelona Institute for Global Health）的研究估計，在全球有記錄以來最炎熱一年的2023年，歐洲有4萬7690人因高溫死亡。

這份年度報告提到，過去10年內，只有2022年的喪命人數高於去年，當年有超過6萬人死於高溫。

發表在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的這項研究，蒐集了歐洲大陸35個國家的氣溫和死亡率等資料。

報告強調，老年人面臨的風險最高，而且南歐國家受到高溫的影響最為嚴重。

因為高溫喪命的4萬7690人這項數據中，有一半以上發生在2023年7月中旬和8月的高溫時期。去年7月18日，義大利西西里島（Sicily）出現攝氏44度高溫，到了8月，希臘發生致命野火災情。

聯合國（UN）指出，歐洲氣溫上升速度快過全球其他地方，從20、21世紀之交以來，歐洲出現越來越多致命的熱浪。

科學家已經警告，氣候變遷使熱浪等極端天氣事件變得更為頻繁、持續時間更長且程度更加劇烈。（譯者：陳彥鈞）1130813

#全球暖化
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#高溫
#歐洲
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