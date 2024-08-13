以色列遊客哥斯大黎加遭襲擊搶劫 引發恐攻疑慮

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）以色列5名遊客日前在哥斯大黎加度假勝地聖德瑞沙（Santa Teresa）租屋處，遭到8名歹徒襲擊並洗劫，引發外界憂慮是否是針對以色列公民的恐怖攻擊，也讓哥斯大黎加度假勝地的治安亮起紅燈。

根據哥斯大黎加司法調查局（OIJ）調查，這起針對以色列遊客的暴力搶劫案並不單純。透過監視錄影器畫面，發現歹徒在晚間8時破門而入後，將被害人衣物剝光，面朝下綑綁制伏，甚至拉扯毆打，並從他們租用的別墅中搜刮6萬美金和貴重物品。

歹徒身穿警察制服裝備，同時以戰術動作控制現場，顯然受過專業訓練，不排除是現役或退役警務人員所為。哥斯大黎加司法調查局（OIJ）分析，歹徒疑似已經跟監這群以色列遊客多日，掌握他們的行蹤和和財務狀況，並精心策畫這起暴力搶劫。

案件發生後，立刻引起以色列當局和哥斯大黎加政府的高度關注，因為正值以巴衝突，以及伊朗揚言攻打以色列的敏感時刻，該案件一度被懷疑是針對以色列人的恐怖攻擊。

不過，在經過哥斯大黎加司法調查局（OIJ）連日調查，初步認定是與企圖盜竊加密貨幣有關，哥國警方仍在持續釐清案情，確認是否有警察參與此案，並查出搶劫的真正目的。

這起案件也引起了國際媒體的高度關注，因為可能影響哥斯大黎加的觀光旅遊的形象。哥斯大黎加在2023年之前，一直是外國遊客的安全旅遊地點。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，以色列國家安全委員會最近特別警告以色列公民，不要前往40個被指定為中度或高度威脅等級的國家，但哥斯大黎加不在名單內。（編輯：高照芬）1130813