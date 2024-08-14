中國印尼「2+2」對話機制 首次高官會議雅加達舉行

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（中央社台北14日電）中國和印尼舉行外長防長「2+2」對話機制首次高官會議。根據中方的訊息，中方在會面時針對台灣與南海議題闡述立場主張。

據中國外交部網站消息，中國外交部副部長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群13日在雅加達與印尼外交部亞太暨非洲事務司長卡迪爾（Abdul Kadir Jailani）、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅（Oktaheroe Ramsi）共同主持召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次高官會。

根據中方訊息，中印尼外長防長「2+2」對話機制，是中國對外建立的首個部長級「2+2」機制。雙方認為，這充分體現雙方關係的高水平和戰略性，標誌兩國戰略互信邁上新台階。

中方在會中介紹20屆三中全會情況，表示中國將進一步全面深化改革，這將為雙方合作和地區國家發展提供新機遇。同時，中方針對台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切的議題闡述立場主張。

據中方訊息，印尼方面重申恪守一個中國原則，主張透過和平談判妥善管控分歧，維護南海和平穩定。不過，印尼外交部的新聞稿強調指出，兩國重申致力於加強合作，維護區域安全與穩定，防止恐怖主義，打擊跨國犯罪。

雙方還就巴勒斯坦等共同關心的國際和地區議題深入交換意見。

另外，當天孫衛東還與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）、副外長帕哈拉（Pahala Nugraha Mansury）會面。

據印尼外交部網站指出，卡迪爾提到，「2+2」對話機制是預計於2025年舉行的部長級對話的準備步驟。

中國印尼間的外長防長「2+2」對話機制源於2023年10月，印尼總統佐科威（Joko Widodo）訪問北京期間達成的諒解備忘錄。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1130814