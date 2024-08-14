台馬藝術家戲夢音樂饗宴 聲音肢體媒介跨越時空

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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）當巴洛克音樂與京劇現代版的假聲男高音，搭配東南亞多元民族舞蹈，台灣與大馬藝術家以聲音與肢體媒介，交織中阮與柳琴圓潤豐厚琴音，共同開啟酣暢淋漓且意境深邃的跨時空戲夢饗宴。

台灣繆思踏泥客藝術總監莊承穎（Chuang Cheng-Ying）與吉隆坡麒舞者民族舞團藝術總監郭少麒（Jack Kek），首度以表演藝術中的陽性及陰性能量主題，從8月9日到11日在吉隆坡以「當Senesino遇上梅蘭芳」為題的音樂舞蹈劇場展開對世界舞種與樂種碰撞實驗與再創作表演。

莊承穎今天告訴中央社記者，Senesino 出身於閹伶歌手「被獻身」宗教的殘酷歷史，卻練就超技絕美的歌聲，脫離教會征服歐洲巴洛克時期剛萌芽的歌劇界，閹伶歌手為突破人體音域局限，最終超越性別限制，唱出療癒世人的聲音。

他指出，梅蘭芳則苦練詮釋女態之美，顛覆性別想像，雖為乾旦，但將陰陽乾坤的特質在生命中重要的時刻，表現恰如其分。

對於這次台馬藝術家交流，他說，台馬藝術家的偶然相遇促成跨國音樂文化交流，不僅以聲音與肢體為媒介，利用中阮、柳琴撥彈傳統與異域妙音，以假聲男高音演繹跨文化曲目，牽引樂迷共鳴。

莊承穎分享與郭少麒跨域製作的共識說：「當舊時代規範框架身體對性別展現的可能，但跨越時空的聲音與身體對話，不僅能游走於藝術領域的邊界，也在當代拓展更寬廣的想像。」

他認為，馬來西亞舞者郭少麒藉多元文化的樂音與聲響，展現文化融合的肢體，以雄性及雌性的身體特質為出發點，游移在東南亞傳統舞蹈、中國古典舞與現代舞等不同舞蹈類別，穿梭於陰陽、雌性與虛實之間。

莊承穎表示，當帶入歐洲巴洛克時期音樂、用假聲男高音唱出京劇現代版歌曲、彈撥著中阮和柳琴國樂器，配合馬來西亞舞者舞蹈，都是台馬音樂文化交流的神奇體驗，也有很大啟發。

他說：「我從馬來西亞舞者身上，觀察到經由多元文化學習後的身體轉換，能從傳統東南亞多元民族的舞蹈，轉化到諸如雲門舞集的中西融合身體舞蹈，這和台灣的融合跨文化的音樂不謀而合。」

莊承穎表示，大馬是多元種族國家，音樂文化如同大馬豐富多元生態環境般自然融合並共存，台灣也漸漸地發展成為多元化社會，「不論是現實的現況，也有移工加入，各地的婚配」，這個現象在台灣越來越明顯，他要在台灣介紹世界音樂、介紹在台北的異國音樂家或與喜歡世界音樂的台灣音樂家跨域合作，彼此激盪共鳴。

他強調，文化的衝擊對全世界的不同民族都有特別的啟發，尤其，台灣的文化多元性、台灣與西方或東南亞社會的融合，將藉音樂文化饗宴產生有趣碰撞，對台馬之間的多元民族開啟更為根深柢固的融合過程。

另外，談到學習音樂之路，莊承穎形容自己猶如是「一個人生不停轉折的大男孩」，雖然中學時代接觸中阮與柳琴是無心插柳，但也一直到29歲後才從園藝景觀的職場道路轉換到音樂文化，赴英國攻讀假聲男高音的人生轉折是興趣也開啟嶄新道路。這個轉折到今天都還在持續滾動並未停歇。

對於莊承穎來說，雖然在8月上旬在吉隆坡表演藝術中心（KLPAC）表演受歐美與馬來、華人與印度裔的大馬本地樂迷熱情支持，他仍盼喚醒外界關注台灣近年來展現出的多元文化跨界交融藝術表演創作能量。（編輯：陳承功）1130814

台灣與大藝術家莊承穎（圖）與大馬藝術家以聲音肢體媒介，透過巴洛克音樂與京劇現代版的假聲男高音，搭配東南亞多元民族舞蹈，交織中阮與柳琴圓潤豐厚琴音，共同開啟跨時空戲夢音樂饗宴。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月14日

大馬舞者郭少麒以東南亞多元民族舞蹈，和台灣藝術家莊承穎同開啟跨時空戲夢音樂饗宴。（麒舞者民族舞團提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年8月14日