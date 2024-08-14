朝鮮半島熱浪肆虐 南韓已24天「熱帶夜」估將破紀錄

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（中央社首爾14日綜合外電報導）熱浪持續席捲朝鮮半島，根據南韓今天發布的官方數據，連續超高溫的「熱帶夜」天數眼看將打破當地百年來紀錄。北韓當局也發布「猛烈高溫」警告，氣溫最高將達攝氏37度。

法新社拍到的影像顯示，在北韓首都平壤，居民熱到撐傘和攜帶隨身電扇來降溫。

北半球許多地區都正在經歷夏季極端高溫，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月便警告，人類正在承受「極端高溫疫情」，他呼籲採取行動縮限因氣候變遷而加劇的熱浪帶來的衝擊。

根據南韓氣象廳定義，「熱帶夜」指的是夜間氣溫未降至攝氏25度以下的氣候現象。從昨天深夜到今天清晨，南韓首都首爾經歷了連續第24個熱帶夜，是自1907年當地開始進行現代氣象觀測以來第2長紀錄。

由於氣象預報顯示這波熱浪將持續至下週，因此南韓熱帶夜很可能持續到17日，這將創下連續26天的新紀錄。

根據南韓內政部資料，今年來當地已有21人死於疑似與高溫有關的原因，數十萬頭家畜也因此死亡。（實習編譯：張威蓁/核稿：張正芊）1130814