本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際

北韓紀念抗日勝利 金正恩蒲亭相互致意矢言深化關係

2024/8/16 10:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾16日綜合外電報導）官媒北韓中央通信社今天報導，在紀念脫離日本殖民統治獨立週年之際，北韓領導人金正恩在給俄羅斯總統蒲亭的訊息中，重申深化與俄羅斯合作的承諾。

根據北韓中央通信社，這是對蒲亭（Vladimir Putin）8月15日來電慶賀北韓解放戰爭勝利紀念的回覆。蒲亭表示，蘇聯士兵在抗日戰爭與北韓建立的深厚友誼，將繼續成為兩國關係的基礎。

金正恩表示：「兩國軍隊和人民對共同敵人浴血奮戰，因此建立起深厚的友誼，是推動兩國友好合作關係，並發展為全面戰略夥伴關係和無堅不摧同志情誼的強大動力。」

金正恩和蒲亭6月在平壤舉行峰會，這是不到一年內兩人第2度會面，簽署「全面戰略夥伴關係」條約，其中包括共同防禦協議。

在此同時，南韓、烏克蘭和美國指控金正恩提供火箭和飛彈助俄羅斯與烏克蘭戰爭，藉以換取莫斯科的經濟和其他軍事援助。

北韓中央通信社報導，金正恩參訪為結束1910到1945年日本殖民統治的北韓革命軍人抗戰紀念碑，以及紀念蘇聯紅軍士兵的解放塔。

北韓官媒沒有提及南韓總統尹錫悅昨天宣布的統一藍圖，尹錫悅呼籲與平壤對話，並提議召開有關北韓人權的國際會議。

由於南北韓關係正處於多年來最低點之一，尹錫悅的統一藍圖受到部分專家的質疑。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130816

#尹錫悅
#日本
#平壤
#金正恩
#俄羅斯
#南韓
#烏克蘭戰爭
#蒲亭
#蒲亭
#北韓
#北韓中央通信社
金正恩
北韓洪災擾民心 金正恩批南韓媒體亂報北韓北部洪災 1.5萬災民將遷往平壤安置
蒲亭
烏克蘭越境反攻俄國 拜登：讓蒲亭真正陷入兩難烏克蘭奇襲俄境 澤倫斯基：戰爭正回到俄羅斯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：