逾百名志工齊力鋪設 布魯塞爾花毯節創新登場

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）每2年一度的布魯塞爾花毯節15日起登場，這個歷史超過半世紀、以花朵覆蓋布魯塞爾大廣場的傳統活動，仰賴逾百位志工彎身蹲地鋪成，今年並一改古典風格，採用街頭藝術家的設計圖形。

布魯塞爾「花毯節」（Flower Carpet）始自1971年，在比利時最知名觀光景點的布魯塞爾大廣場上，以鮮花鋪設出占地廣達1680平方公尺（約508坪）的豔麗地毯，堪稱此處「地表最大活動」，為期只有3天半，是稍縱即逝的瞬間藝術品（Ephemeral Art）。

布魯塞爾市負責文化、旅遊和大型活動的副市長烏芭（Delphine Houba）是花毯節主辦人，她在15日上午接受中央社採訪表示，這個活動可打造布魯塞爾在全世界的形象，讓這個城市更吸引人。

「我們要傳達的訊息是歡迎所有人來到布魯塞爾，我們這裡有非常特別的事物」，她說，使用的花卉來自比利時，在14日夜間採收，由100多位志工在15日上午費時約5小時完成，因此「這也是展現我們技術、生產和藝術性的方式」。

有別於過往花毯多是由經典的花卉、幾何圖形構成，這次特別邀請來自比利時列日（Liege）的街頭藝術家康妮爾（Océane Cornille）設計，她以「根莖」（rhizome）為主題，透過流動匯集的線條表現布魯塞爾的複雜性和互聯性。

此外，與過去多半使用海棠花不同，今年首度改用更耐久的大理花（dahlias），用量高達50萬朵。

烏芭向中央社解釋鋪花毯的方法。覆蓋大廣場的底圖上分色塊列有編號，不同顏色的花卉也分類成箱、排定與底圖相應的編號，因此志工們就能核對編號取花鋪地，不用擔心在大面積的地上看花了眼。

花毯的歷史在墨西哥、西班牙更久遠，布魯塞爾市與其他國家也建立夥伴關係、互相支援，因此甚至有熱心的志工遠從美洲而來。擔任花毯節志工的比利時上班族尼可萊（Kevin Nicolai）告訴中央社，他的任務之一就是協助國際志工溝通。

來自比利時北方小鎮魯恩豪特（Loenhout）的蘭布瑞（Christine Lambregts）早上7時30分就來到大廣場，問她為何願意大老遠來這裡在太陽下彎腰蹲身、跪地，一朵一朵的辛苦鋪花毯，她說，國際化的布魯塞爾能因此吸引許多人，對在地花卉產業也有好處。

魯恩豪特小鎮每年9月也有花朵裝飾的大型雕塑遊行活動（bloemencorso），當地相關社團成員成了花毯節志工的主力來源。

在布魯塞爾多風雨的天氣下，花毯能否經得起考驗，經驗老道的蘭布瑞說，只要雨不會太大、把花吹走，強壯的大理花能承受雨水，但淋過雨的花瓣會扁塌則是個問題，而且越到後期，花朵會漸漸萎縮變小，所以她提醒欣賞要趁早。

問她有沒有雨天備案、會不會隨時補充枯萎的花朵，她笑說沒有，順應自然就好。

15日下午1時左右，花毯拚圖完成，圍觀的人群和志工們一起拍手歡呼，主辦單位也邀請志工到15世紀建成的市政廳2樓露台，欣賞自己揮汗的成果。至於未來幾天會不會下雨，又或是烈日摧花，這些事就交給老天去煩惱了。（編輯：張芷瑄）1130817

布魯塞爾副市長烏芭告訴中央社，花毯節讓這個城市更吸引人，打造布魯塞爾在全世界的形象，也能展現在地的技術、花卉生產和藝術性。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年8月17日