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墨西哥男登釣魚台向日海巡求救 稱要乘小船赴台灣

2024/8/17 21:23
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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日媒報導，昨天一名墨西哥籍男子乘小船（canoe）登釣魚台，日本海上保安廳（相當於海巡署）巡邏船發現男子後，以直升機將他救起送醫。有關人士說，男子聲稱「要乘小船到台灣」。

日本產經新聞獨家報導，第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，一名墨西哥籍男子昨天下午2時38分（台灣時間1時38分）左右，被正在巡邏的日本海保巡邏船發現他登上釣魚台（釣魚台列嶼當中最大島）東岸。當時男子揮手求救，日本海保人員於是以直升機將他救起，送往石垣市內醫院。

報導指出，這艘小船可能是漂流到釣魚台，第11管區海上保安本部以急難救助案件處理，但這名男子疑似在未辦理正規的出境手續情況下想離境，因此第11管區海上保安本部正朝事件及事故兩方向進行搜查、調查。

有關人士透露，該男可能是從日本最西端的與那國島（位於沖繩縣與那國町，距離台灣宜蘭蘇澳僅約110公里）出航的。有訊息指，與那國島前幾天有一艘小船遺失，是否與這名男子登釣魚台一事有關，目前不清楚。

沖繩縣警方向產經新聞表示，警方未接獲民眾報案說小船被盜。（編輯：張芷瑄）1130817

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