非洲南部旱災影響近6800萬人 辛巴威、尚比亞等國陷飢餓危機

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（中央社哈拉雷17日綜合外電報導）非南開發共同體（SADC）今天表示，聖嬰現象引發的乾旱導致南部非洲約6800萬人受到影響，農作物無一倖存。

2024年初開始的乾旱重創農作物和牲畜生產，導致糧食短缺，也影響到更廣泛的經濟。非南開發共同體16國國家元首在辛巴威首都哈拉雷（Harare）開會，討論包括糧食安全在內的區域問題。

非南開發共同體執行秘書馬戈西（Elias Magosi）表示，約有6800萬人需要援助，占該地區人口的17%。他說：「2024年雨季是個充滿挑戰的季節，這個區域大部分地區都受到聖嬰現象的負面影響，其特點是降雨遲來。」

這是南部非洲多年來最嚴重的乾旱，原因是自然發生的聖嬰現象和溫室氣體排放造成的均溫升高。

辛巴威、尚比亞和馬拉威等國已宣布飢餓危機為災難狀態，而賴索托和納米比亞則呼籲提供人道支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130818