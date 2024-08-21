本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

蘇格蘭藥物濫用致死增 續居歐洲前列

2024/8/21 17:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）官方統計今天顯示，蘇格蘭去年藥物濫用致死人數增加，這方面的死亡率持續位居歐洲前列。

法新社報導，數十年來，濫用藥物致死問題貽害蘇格蘭一些最貧困的社區，時常被視為「國恥」。

蘇格蘭國家檔案館（National Records of Scotland）表示，2023年有1172名蘇格蘭人因藥物致死，比2022年多121人，增幅約12%。

蘇格蘭在2022年創下5年來最低的藥物致死人數，引發藥物濫用抗戰出現轉折的希望。

與2021年相比，2022年死於藥物濫用的人數少了約279人。

蘇格蘭國家檔案館人員哈克斯頓（Phillipa Haxton）說：「長期趨勢顯示，藥物濫用致死案件仍比20多年前常見許多。」

根據統計，去年80%的藥物致死與鴉片類藥物有關，例如海洛因和美沙冬（methadone）。

這些數字也凸顯異硝氮烯（nitazenes，俗稱「科學怪人」）等超強合成鴉片類藥物的威脅日益嚴重。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1130821

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：