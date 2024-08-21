歐盟將對中國電動車加徵高額關稅 北京批保護主義

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（中央社記者周慧盈北京21日電）歐盟擬對中國電動汽車課徵反補貼稅，稅率最高36.3%。中國外交部今天回應時批評這起調查是「典型的保護主義和政治主導行為」，表示將採取必要措施捍衛中國企業正當權益。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會表態說，這起調查是典型的保護主義和政治主導行為，無視客觀事實，罔顧世貿組織（WTO）規則，違背歷史潮流，損害歐盟綠色轉型進程和全球應對氣候變化的努力，只會損人害己。

毛寧並表示，「敦促歐盟立即糾正錯誤做法」，停止將經貿問題政治化、工具化、武器化，切實拿出誠意與中方相向而行，加快探討妥善解決方案，避免貿易摩擦升級，避免影響中歐之間的互信合作。

她表示，「中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）當地時間20日針對中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿，建議歐盟27國同意加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年，並對美國電動車大廠特斯拉（Tesla） 從中國出口至歐盟的電動車加徵9%關稅。

歐盟執會並披露前述反補貼調查案最終決定草稿，影響關係人可在10日內表達意見或要求舉行公聽會，接著執委會將作出正式決定、交給歐盟27國投票。

歐盟執委會在草稿中作出決定，略調降7月宣布對中國3家電動車廠的反補貼稅（Countervailing Duties），包括比亞迪從17.4%降為17%、吉利汽車從20%降為19.3%、上海汽車集團從38.1%降為36.3%。

歐盟執委會解釋調降原因是考量受調查企業提交的意見，此決定「反映執委會的調查是嚴謹基於事實和證據，證明歐盟完全透明、不害怕讓受調查企業詳細檢查（稅率）計算的準確性，並在必要時毫不猶豫調整調查結果」。

對於非屬調查個案而採取合作態度的企業，包括幾家德國、日本車廠在中國的合資企業，歐盟執委會將其反補貼稅率從21%略增為21.3%，原因是公式套用的技術性糾正；至於不配合調查企業則將適用本案最高的36.3%稅率。（編輯：楊昇儒）1130821