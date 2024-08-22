2024布城皇家花卉節 大馬國慶暖身序曲

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（中央社實習記者蔡欣妤吉隆坡21日專電）大馬2024布城皇家花卉節明天開幕，展示70萬朵花卉與植物，最大亮點莫過於集結來自台灣等10國家及地區花藝作品的花卉展館，展現熱帶地區花卉與植物獨特風貌，為即將到來的國慶日暖身。

馬來西亞布城皇家花卉節（Royal Floria Putrajaya 2024）從明天起到9月1日在布城第2區舉行。

布城管理局機構主席法倫（Fadlun bin Mak Ujud）今天說，今年為第13屆布城皇家花卉展，皇家花卉節以矮牽牛花（Bunga Petunia）為主花卉設計，「共慶歡樂」（Raikan Bersama）為活動主題，預計吸引逾百萬遊客。

法倫指出，加入燈飾的花卉展覽無論白天與夜晚均有不同風貌，白天有矮牽牛花的可移動式裝置藝術，夜間更有五彩斑斕的花卉燈光秀。

今年展覽有逾70萬朵花卉與植物，聯邦直轄區首相署部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）表示，花卉展區（Flora Pavilion）是最為吸睛的展區之一，匯集來自10國及地區花藝師作品，包含台灣、泰國、越南、新加坡、菲律賓、印尼、香港等，展出花束編織、不同種類蘭花、盆景及盆栽景觀。

8月是馬來西亞國慶月，政府舉辦系列活動慶祝，扎麗哈指出，花卉節在國慶月舉行，不僅展示國內外花卉植物的美麗，也展現行政中樞布特拉加亞（PutraJaya，布城）獨特的建築美景。（編輯：楊昭彥）1130822

馬來西亞皇家花卉節園區，花卉節園區展示超過30個政府部門和機構、企業和私人機構等單位所打造的花園。中央社實習記者蔡欣妤吉隆坡攝 113年8月21日