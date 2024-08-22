政府與科技業者出資支持新聞業 加州開美國先例

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（中央社沙加緬度21日綜合外電報導）根據今天宣布的新協議，加州將成為美國第一個動支來自納稅人和科技公司的數以百萬美元計經費，協助新聞工作與人工智慧（AI）研究的州。

美聯社報導，根據這項開美國先例的協議，州政府與科技公司將於5年內共同支付約2.5億美元，以支持總部設在加州的新聞機構，並且推動一項AI研究計畫。促成這項協議的州眾議院民主黨籍議員威克斯（Buffy Wicks）表示，這項倡議將於明年啟動，第一年撥款1億美元，其中大部分資金將投入新聞機構。

州長紐松（Gavin Newsom）聲明說：「這項協議代表在致力確保加州各地新聞編輯室繼續存在、支持在地新聞工作上的一大突破。它利用大量科技業資源，不會對加州民眾加稅…這項協議不僅提供資金支持數百名新記者，而且有助於在未來幾年重建一支強大又充滿活力的加州新聞大軍，加強新聞業對我們民主的重大作用。」

威克斯的辦公室沒有立即答覆州政府將挹注多少資金、哪些新聞機構符合資格，以及用在AI研究計畫的經費有多少等具體細節。

這項協議實際上代表科技巨擘和立法者之間長達1年的對抗終告結束。威克斯提出要求諸如谷歌（Google）、臉書（Facebook）和微軟（Microsoft）等公司，如果連結到新聞內容，就要支付一定比例廣告收入給媒體公司。

仿照加拿大立法對新聞機構提供財務援助的這項法案曾經面臨科技業強烈反彈，業界今年夏天還推出廣告予以攻擊。Google於4月時也曾在一些搜尋結果頁中暫時移除新聞網站連結，試圖藉此施壓議員撤案。

威克斯聲明說：「這種夥伴關係代表支持自由且充滿活力報業的跨產業承諾，讓全州各地新聞機構有能力繼續從事它們的重要工作。而這只是開始而已。」（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130822