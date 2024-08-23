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孟加拉雨季暴洪肆虐 450萬人受影響已13死

2024/8/23 18:46
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（中央社孟加拉菲尼23日綜合外電報導）孟加拉仍在從長達數週的政治動盪恢復之際，今天又遭突發的暴洪嚴重侵襲，有數以百萬計民眾受到影響，死亡人數則增至13人。

法新社報導，擁有1億7000萬人口的這個南亞國家境內有數百條河流縱橫交錯，數十年以來洪災頻仍。

雨季降雨每年都會造成廣泛破壞，但是氣候變遷正在改變天氣模式，增加極端氣候事件發生的頻律。

在災情最慘重的菲尼市（Feni），35歲救援志工布依雅（Zahed Hossain Bhuiya）告訴法新社：「這裡的情況是場災難，我們正試圖營救盡可能多的人。」

孟加拉大部分領土由三角洲沖積而成。發源自喜馬拉雅山區的恆河（Ganges）與布拉馬普特拉河（Brahmaputra）蜿蜒流經印度後注入孟加拉灣。根據當地媒體報導，這兩條跨國長河的所有主要支流皆已氾濫。

孟加拉災害管理部門公告的最新死亡人數為13人，包括在東南部沿岸城市喪生人員；共計450萬人受洪水影響，有近19萬人被撤到避難收容場所。

災害管理部門指出，全國64個縣當中有11個受洪水影響。（實習編譯：楊智恩/核稿：何宏儒）1130823

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