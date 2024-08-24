致敬大馬國父 聖約翰中學120週年校慶登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社實習記者簡誌諒吉隆坡24日專電）大馬吉隆坡聖約翰中學今天舉行創校120年慶典，特別在獨立月舉辦紀念活動。校長西瓦庫瑪爾說，慶典以大馬獨立月的精神為主題，展現多元族群與文化融合的珍貴價值。

今年校慶活動地點選定默迪卡體育場（Merdeka Stadium）。默迪卡體育場是大馬第一任首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman），於1957年8月31日宣布獨立時所在的場所。

西瓦庫瑪爾（Sivakumar Thannimalay）致詞表示，大家所站的位置，正是國父東姑阿都拉曼在67年前的獨立日，高喊7次Merdeka（馬來文「獨立」之意）的位置。

他指出，這次慶典以大馬獨立月的精神為主題，大家齊聚一堂慶祝聖約翰中學創校120週年以及第101屆年度運動會。

聖約翰中學學生伊克瑪爾（Iqmal Azril）說：「我們花了1個月的時間在準備校慶的表演活動，除感到非常興奮，也因為是我在學校的最後一年，必須要有比其他屆更好的表現。」

他說：「今年是學校創校120週年的活動，我非常享受，感到開心，感激自己身為聖約翰中學的一分子。」

這屆校慶與運動會，由同學組成5大「運動之家」遊行，分別是克勞德（Rumah Claude）、科尼利厄斯（Rumah Cornelius）、喬瑟夫（Rumah D’Joseph）、吉伯特（Rumah Gilbert）、史蒂芬（Rumah Stephen）之家，各自帶來精彩的主題演出。

不同運動之家展現特色設計與主題，詮釋獨立月的精神。克勞德之家以華麗的條紋搭配藍色服飾，象徵人民團結，強調大馬充滿多元種族與文化的歷史。他們認為馬來人、華人和印度人對社會有重要的影響與貢獻。

另外，吉伯特之家以老虎吉祥物強調在叢林中的敬畏與統治地位，將官方比喻為一隻不懼怕任何動物的萬獸之王，代表大馬官方的勇氣，全體成員身著巧克力色系服裝，象徵力量與正直。

聖約翰中學（St.John's Institution）創建於1904年1月18日，為吉隆坡最古老的學校之一，是大馬教育部認證的卓越學校（Cluster School）。（編輯：韋樞）1130824

大馬聖約翰中學舉行120週年校慶活動，由學生組成5大運動之家，其中之一的克勞德運動之家，以華麗的條紋搭配藍色服飾，象徵人民團結，強調充滿多元種族與文化的歷史。中央社實習記者簡誌諒吉隆坡攝 113年8月24日