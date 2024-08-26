義法院認證中國迫害宗教 到令人窒息地步

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（中央社記者黃雅詩羅26日專電）1位中國全能神教會女信徒以遭北京當局宗教迫害為由，向義大利申請政治庇護，米蘭法院近日裁定同意。判決書指出，從2016年開始，中國變本加厲嚴控宗教，至新冠疫情時期已到「令人窒息」（suffocating）地步。

義大利「日報」（IL GIORNO）報導，這名女信徒2016年從中國流亡至義大利，希望向義大利申請政治庇護，一度遭到駁回，但經過再度上訴與多年爭取，米蘭法院在最近幾週承認這名女信徒的難民身分。

法官瓦尼切利（Guido Vannicelli）在判決書中寫道，中國政府嚴厲控制，所有信仰團體都須經過嚴格審查程序，才能成為中國當局認證的合法宗教，「反對者皆會被貼上非法標籤，然後遭到迫害。」

報導稱，全能神教會被中國視為「邪教」，文件顯示，自2020年以來有大量成員遭到中國政府逮捕迫害。因此米蘭法院認定，有充分的理由斷定，若這位女信徒遭遣返回中國，將面臨被迫害的風險。

義媒報導，這名女信徒2016年抵達羅馬機場，隨後轉往米蘭，2019年她向當地國際庇護委員會提出難民身分申請。她表示，她在中國曾為了逃避警方捉捕從陽台跳下，或躲到森林當中，為了追求人身安全，她趁參加公司旅遊時申請護照，從中國逃到義大利。

米蘭當地的移民委員會一度駁回女信徒的申請，認為她無法充分展現自身宗教的特徵，她透過申辦護照從機場通關出境，也與她主張的人身自由遭迫害情況相矛盾。不過在女信徒的律師上訴後，米蘭法院考量中國管制宗教自由的整體情況，駁回移民委員會的決定，承認這名女信徒的宗教難民身分。

根據長期關注中國宗教自由與人權狀況的義大利雜誌「寒冬」（Bitter Winter）指出，在義大利，有1000多份基於宗教迫害的庇護申請是中國難民遞交的，這些申請人大部分是全能神教會的基督徒。

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寒冬報導，米蘭移民局相較其他城市，較不願意提供宗教難民身分，義大利最高法院2020年曾經要求，米蘭法院應結合其他可靠資訊來解讀這位難民個案，包括義大利與各國政府的官方文件，這些資訊證明中國宗教迫害情況嚴重。

寒冬報導，最高法院在相關案例中也曾提出見解，認為全能神教會信徒能辦護照從機場通關離開中國，固然引起質疑，認為這些人是否沒有人身安全疑慮，但從中國當局「很樂意將他們認為危及國內穩定的人送出中國」角度看，這些人獲准離境是可解釋得通的。（編輯：韋樞）1130826