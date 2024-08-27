舊金山聯邦準備銀行總裁：很難想像9月不會降息

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國舊金山聯邦準備銀行總裁今天表示，「很難想像」聯邦準備理事會（Fed）下個月不會降息；這是許多政策制定者支持降息的最新信號。

為了努力控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後失控的通貨膨脹，並重返2%的長期目標，去年聯準會將關鍵貸款利率上調至20年來的高點。

儘管通膨仍略高於目標，但美國勞動力市場降溫，已讓許多聯準會決策者得出解決通膨和失業問題的雙重使命現已取得更好平衡的結論，為首次降息鋪路。

舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）總裁戴利（Mary Daly）今天受訪時表示：「變革的方向是向下的，現在是調整的時候了。」

她補充說，「很難想像」9月不降息。這是迄今為止最明確的跡象之一，顯示官員們打算在下一次聯準會利率決策時開始降息。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130827