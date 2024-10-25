威尼斯一日遊收入城費 2025年選定54天實施

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（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利威尼斯（Venice）當局今天表示，對一日遊旅客收取「入城費」的試辦計畫，明年將會繼續實施。

法新社報導，威尼斯是公認的世界上最美麗城市之一，堪稱最受歡迎旅遊勝地，但是「水都」卻也年復一年遭到大量湧入的觀光客淹沒。

今年4月開始試辦向一日遊旅客收取入城費，首度要求不在飯店過夜的觀光客購買一張5歐元（約新台幣175元）的門票，才能進入這座被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的城市。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro) 今天宣布，今年的29天試辦計畫主要選定擁擠的週末和假日，明年將增加為54天。

布魯納羅在社交媒體上寫道：「明年將從4月18日開始，於54個特定日子實施。」

他說，若旅客至少提前4天預約將照舊收費5歐元；若於4天內預約則漲為10歐元。

布魯納羅稱這項計畫是管理人流的「第一步」，強調此舉目的是要鼓勵一日遊旅客選擇非旺季遊覽威尼斯。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1131025