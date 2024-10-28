西班牙加納利群島反移民示威 數千民眾齊聚

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（中央社西班牙拉斯帕馬斯27日綜合外電報導）西班牙加納利群島（Canary Islands）主要城市今天有數以千計的民眾集會，齊聲反對非正規移民。近來，乘船抵達加納利群島的非正規移民數量大幅增加。

法新社報導，這些非正規移民乘坐簡陋的船隻透過海路前往歐洲希望尋求更好的生活；對他們來說，位於非洲西北部外海的加納利群島是一個特別的目標。

近年來，已有數千人在冒險乘船橫渡大西洋時喪生。加納利群島當地政府表示，他們已無法應付湧入的人潮。

示威群眾走上大加納利島（Gran Canaria）的拉斯帕馬斯（Las Palmas）與田尼利夫島（Tenerife）的聖克魯斯（Santa Cruz）街頭，要求政府採取行動。

拉斯帕馬斯的示威者魯伊斯（Zulema Ruiz）向法新社表示：「我們不是種族主義者，我們向來採取支持的態度，我們歡迎所有移入這個國家的人。」

不過，這名37歲的女子補充說：「我們不敢讓我們的孩子外出上街，因為我們擔心他們會被強姦或刺傷。」

現年38歲的桑塔納（Eugenia Santana）表示，示威者「反對大規模非法移民，因為這影響了我們的衛生和教育環境」。

一些抗議者也舉著批評西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的標語，桑傑士主張建立合法移民管道。

今年7月，律師請求當局禁止在加納利群島舉行類似示威活動，理由是可能構成仇恨犯罪。不過這項請求遭到拒絕，示威活動繼續進行。

西班牙、義大利與希臘，是移民前往歐洲的三大入境門戶。

2023年有近4萬名移民進入加納利群島，這項紀錄今年可望打破。內政部數據顯示，截至10月15日，已有3萬2878名非正規移民透過海路抵達這座群島，去年同期則為2萬3537人。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131028