身體狀況不佳 日媒：參議院議長尾辻秀久將辭職

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本自民黨籍的84歲參議院議長尾辻秀久原定計劃做到明年任期屆滿後退休，不過日媒今天報導，他因為身體狀況不佳計劃辭職，他的辭呈預計在11月召集的特別國會被批准。

「南日本新聞」報導，尾辻昨天已向相關人士表達辭意。日本政府與執政黨目前正在協調於11月11日召開特別國會。

尾辻2023年在澡堂跌倒導致腰部壓迫性骨折，而傷勢帶來的疼痛感近期加劇，造成他不良於行，加上眾議院日前解散後，無人擔任眾議院議長的情況下，參議院議長的工作量也因而加重。

報導指出，尾辻向周邊人士透露，「體力已經到達極限，不想造成更多麻煩。」

尾辻出生於南薩摩市，曾擔任鹿兒島縣議員，在1989年參議院選舉中首度當選，目前是第6個任期，歷任厚生勞動大臣、參議院副議長等要職。

他也長年擔任「日本遺族會」會長。日本遺族會是二戰結束後由戰死日軍的家屬所組成的組織。

尾辻秀久今年稍早透露不參選2025年夏季將舉行的參議院選舉，規劃2025年7月任期屆滿後退出政壇。尾辻辦公室當時說明，考量體力及年齡，認為要再繼續下一個6年任期有難度。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131029