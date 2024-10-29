南韓國情院：北韓援軍可能已轉至烏克蘭前線

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）南韓國家情報院今天表示，北韓派遣至俄羅斯支援的軍隊中部分兵力可能已經轉移至烏克蘭戰爭前線，但兩國軍人之間的溝通問題可能尚未解決。

南韓國情院今天在國會進行非公開報告，根據國會議員轉述，北韓與俄羅斯之間的軍隊運送工作仍在進行，包括高層將領在內的部分兵力可能已經轉移至前線。

情資指出，俄羅斯軍方正在教北韓軍人100多個俄羅斯軍事用語，但北韓軍人似乎覺得很困難，研判兩國軍人之間因語言不通導致的溝通問題尚未獲得有效解決。

國情院報告研判10月23至24日往來莫斯科與平壤之間的俄羅斯政府專機上，搭乘的正是北韓援兵相關的俄羅斯安保核心人士，可能是為北韓派兵支援所遭到的國際社會反對聲浪，前往平壤商議。俄羅斯與北韓當局也正是在此之後就派兵一事表達立場。

北韓外交部25日晚間透過官媒北韓中央通信社（KCNA）主張，如果確有派兵一事，「也是符合國際規範的行動」，被外界認為間接承認向俄羅斯支援軍隊。俄羅斯總統蒲亭也未否認此事，並說「我們要怎麼做是我們的事」。

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國情院認為，北韓外交部長崔善姬日前訪問俄羅斯，也是為透過高層管道溝通追加派兵及相應報酬等後續事項。據掌握資訊，除今年派遣4000多名北韓勞工至俄羅斯賺取外匯，北韓與俄羅斯也正就受國際制裁限制的貴金屬、礦產等經濟合作加速研議。

南韓總統尹錫悅今天主持國務會議時，也指示相關單位考量北韓與俄羅斯合作動態，對所有可能性制定應對方案，譴責俄羅斯與北韓的非法軍事勾結對國際社會造成重大安保危機，同時也是對南韓安保的重大威脅。（編輯：陳承功）1131029