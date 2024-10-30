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矽谷科技大老示警 AI未來最大風險是落入中俄手中

2024/10/30 08:01（10/30 10:18 更新）
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舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt登場，矽谷傳奇投資人柯斯拉（Vinod Khosla）談論AI發展，表示AI未來最大的風險是落入競爭對手的手中。（TechCrunch Disrupt提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年10月30日
舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt登場，矽谷傳奇投資人柯斯拉（Vinod Khosla）談論AI發展，表示AI未來最大的風險是落入競爭對手的手中。（TechCrunch Disrupt提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年10月30日
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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）新創盛會TechCrunch Disrupt登場，矽谷傳奇投資人柯斯拉談論AI發展，表示AI未來最大的風險是落入中俄領導人等對手手中。他並抨擊川普與馬斯克散布不實訊息，表示「自己的特斯拉是在馬斯克精神錯亂前買的」。

印度裔富豪柯斯拉（Vinod Khosla）是新創公司OpenAI早期投資者，1982共同創辦昇陽電腦（Sun Microsystems），該公司成為網路科技領導者，以開發Java程式語言聞名。

柯斯拉在新創圈盛名不輸電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。不過，兩人最近因為美國大選一再槓上。柯斯拉28日受邀出席舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt爐邊談話，探討人工智慧（AI）未來，中場談到美國總統大選。

「馬斯克是一個偉大的企業家」，柯斯拉先讚賞馬斯克的成功，包括用「筷子（機械手臂）夾住火箭」，還有若不是馬斯克站出來發展電動車，現在就不會有電動車。

話鋒一轉，柯斯拉說他百思不得其解，為何馬斯克能夠無視於川普的荒誕行為，川普是一名被定罪的重罪犯，甚至說出移民吃狗肉這種荒謬錯誤訊息，他已不知要用什麼方式才能反駁這類訊息，「難不成要傳播另一個假訊息說馬斯克是外星人之類嗎？」

柯斯拉表示，他無法想像任何一個重視價值觀的人會投給川普，「但很顯然，川普觸動到一種非常實際的不滿情緒」。他也抨擊馬斯克在社媒X平台上助長假訊息傳播。

當被問到馬斯克的行為是否影響他的任何選擇時，柯斯拉幽默回應，「我的特斯拉是在他精神錯亂之前買的。」引起主持人和台下笑聲。

柯斯拉也表示，他認為美國大選結果對科技業的影響不大，他看不出兩黨的政策會有多大差別，「不同的會是（政府）如何對民眾課稅、如何分享財富，以及（美國）會如何對待這個國家最底層的50%人口。」

談到主題AI的未來，柯斯拉預測工作的需求會大量消失，幾乎所有的專業知識，不論是初階的醫師、心理治療師、腫瘤科醫師、結構工程師或會計師，「這些專業服務都可以接近免費」。他預測AI將使生產力和資源提升，進一步促進經濟成長。

至於AI風險，柯斯拉表示，「我們可能會遇到有意識的AI企圖消滅人類的情況」， AI安全問題仍舊必須獲得解決，但是他最擔心的是美國競爭對手利用AI。

「整體而言，我們面臨的最大風險是強大AI落入我們對手的手中」，柯斯拉還補充說，他主要想到的是中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。（編輯：唐佩君）1131030

矽谷傳奇投資人柯斯拉（右）出席舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt，抨擊美國共和黨總統候選人川普與特斯拉執行長馬斯克散布不實訊息。（TechCrunch Disrupt提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年10月30日
矽谷傳奇投資人柯斯拉（右）出席舊金山新創盛會TechCrunch Disrupt，抨擊美國共和黨總統候選人川普與特斯拉執行長馬斯克散布不實訊息。（TechCrunch Disrupt提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年10月30日
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