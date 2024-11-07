加拿大下令解散TikTok境內業務 App仍可使用
2024/11/7 10:11（11/7 10:20 更新）
（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大政府今天以國家安全風險為由，下令解散中資公司TikTok在加國的業務，但並未阻止民眾使用這款短影音應用程式（App）或在上面創作內容。
路透社報導，加拿大創新、科學暨工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）發表聲明指出：「政府正在採取行動，要解決字節跳動公司（ByteDance Ltd）透過成立TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada Inc）在加國運作有關的特定國安風險。」
字節跳動為TikTok的中國母公司。渥太華當局去年開始審查TikTok在加拿大投資與拓展業務相關計畫。
根據加拿大法律，政府可評估諸如TikTok的提案等外國投資對國家安全構成的潛在風險，而法律禁止政府透露這類投資的細節。
沈潘又說：「這項決定是根據審查過程中蒐集到的資訊與證據，以及加拿大安全與情報部門和其他政府夥伴的建議而做出。」
TikTok表示將在法院對這項命令提出法律挑戰。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1131107
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