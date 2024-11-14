布拉格租金持續上漲 已與布魯塞爾、柏林相當

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（中央社記者劉郁葶布拉格13日專電）捷克首都布拉格租金持續上漲，單間或共用公寓的租金已與西歐國家如柏林、馬德里、布魯塞爾相當。研究指出，布拉格公寓的價格在過去5年內上漲50%，而租金則上漲30%，在布拉格有20%的家庭面臨「不成比例的住房成本」。

捷克媒體Expats.cz報導，根據房地產入口網站HousingAnywhere的最新統計數據，捷克首都布拉格的租金急劇上漲，與現今德國首都柏林、西班牙首都馬德里和比利時首都布魯塞爾等歐洲城市相當，甚至更貴。

截至2024年第三季度，布拉格市中心的單房公寓平均租金為18,000克朗（約24,414台幣），一間工作室的平均租金達22,000克朗（約29,893台幣），三房公寓的平均租金漲至38,555克朗（約52,293台幣）。

報導指出，這意味著布拉格的工作室租金比布魯塞爾更高。德國金融區法蘭克福、維也納的三房公寓租金也比布拉格便宜，而這兩個地區的平均工資是布拉格的兩倍以上。此外，在布拉格租一間共用公寓也比米蘭、里斯本、雅典和杜塞道夫昂貴。

根據Deloitte與捷克租賃協會（ANB）提供的數據，今年房產租金「緩和」上漲，增長約5%至6％，去年全國租金上漲約7%至8%。

據Deloitte的第二季度租金指數，布拉格房產租金為每平方公尺408克朗（約553台幣），而捷克北部烏斯季（Ústí nad Labem）每平方公尺的租金不到200克朗（約271台幣），兩者呈現對比。

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報導指出，捷克的住房困境由來已久。Politico今年一項研究顯示，布拉格公寓的價格在過去5年內上漲50%，而租金則上漲30%。布拉格市規劃與發展研究所（IPR）今年初表示，布拉格的平均租金已佔月薪總額40%左右，在布拉格有20%的家庭面臨「不成比例的住房成本」。

此外，2023年底的一項研究顯示，想要購買布拉格的公寓平均需要15年的工資；另有研究指出，捷克是歐洲第二個難以負擔購房的國家。（編輯：陳承功）1131114