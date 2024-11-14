日本魚鷹機撞地為人為疏失 自衛隊將公布報告

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本陸上自衛隊一架魚鷹型運輸機上月欲從沖繩縣與那國町起飛時失去平衡，導致機身撞擊地面受損。日媒報導，陸上自衛隊已彙整調查結果，並認定事件原因是駕駛的疏失。

日本放送協會（NHK）報導，事件中的魚鷹型運輸機（V-22 Osprey）10月27日當天在參加自衛隊和美軍共同實施的演習「利劍」（Keen Sword），當時欲從沖繩縣與那國町的自衛隊基地起飛時左右搖晃，造成左翼下部碰觸地面飛機受損，所幸機上16人均未受傷。

而陸上自衛隊事後因此全面停飛17架魚鷹機，並成立事故調查委員會，分析飛航資料紀錄器（FDR）等數據。

NHK採訪防衛省相關人士得知，起飛之際，駕駛在提升發動機輸出動力時，操作發生疏失，導致發動機動力不足，影響飛機平衡。

「讀賣新聞」引述消息人士報導，起飛其中一個步驟包含駕駛要按下提升發動機動力的開關，不過駕駛當時並未按下開關。

陸上自衛隊預計今天公布事故原因，正在與相關地方政府協調重啟魚鷹機飛行。

而陸上自衛隊也正在評估，把事件中的魚鷹機從與那國駐屯地運到別的地方，展開修理與維護等作業。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131114