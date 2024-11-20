戀愛與性生活滿意度調查 日本吊車尾

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（中央社東京20日綜合外電報導）總部在法國的市場研究公司益普索（Ipsos）日前針對31個國家進行戀愛相關的滿意度調查，近日公布的結果顯示日本在「戀愛與性生活」、「感受到被愛」的滿意度敬陪末座。

「產經新聞」報導，這項於2023年12月至2024年1月間執行的調查，受試對象擴及31個國家，總共2萬4269人。益普索於本月18日公布調查結果。

調查其中一個問題是詢問受試者「戀愛與性生活」滿意度，31國總體滿意度平均為62%，其中印度與墨西哥以76%並列第一，中國與泰國則以75%並列第三。這題之中，日本以總體滿意度37%吊車尾，比倒數第二的韓國低了8個百分點。

關於另外一題「感到被愛的感覺」滿意度調查，31國總體滿意度平均為74%，哥倫比亞與秘魯以86%並列第一，總體滿意度為51%的日本排名最後，與名列第30的義大利63%，相差12個百分點。

至於「與伴侶或配偶之間的關係」滿意度，受試國總體平均為83%，其中泰國以92%居首，荷蘭91%排名第二，日本以69%位居倒數第二，僅比這題滿意度最低的韓國68%高出1個百分點。

報導指出，這份調查也顯示日本人在「戀愛」、「親密關係」，以及「與伴侶的關係」等方面未獲得滿足。

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若進一步分析日本男女對於這三題的回答，「戀愛與性生活」滿意度之中，日本男性滿意度為31%，女性42%；「感到被愛的感覺」滿意度男性為45%，低於女性的56%；「與伴侶或配偶之間的關係」這題中，日本男性滿意度為72%高於日本女性的67%。

關於日本人戀愛滿意度為受試國家中最低，益普索位於日本的據點就此評論，「研判日本人不善於明確表達與戀愛有關的感情與態度，可能產生些微影響」。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1131120