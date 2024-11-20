研究：中國對太平洋地區金援再度增加 爭奪當地影響力

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天發布的最新報告指出，中國正重新試圖贏得太平洋島國支持，並觀察到北京當局的援助和基礎建設資金有「回升」趨勢。

法新社報導，中國過去10年來向太平洋島國投入了數以十億計美元，這是中國持續與美國及其盟友在當地競爭影響力的一環。

羅伊國際政策研究院在新研究中表示，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期間減少對太平洋地區的金援，但中國提供的援助近幾年來又再次增加。

羅伊國際政策研究院在年度「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）中指出：「北京當局已走出疫情所帶來的低潮，並採取更有競爭力、更具政治針對性的援助模式。」

報告提到：「中國支出的增加，伴隨著中國對新計畫承諾的回升，顯示中國在太平洋地區參與大型基礎建設工程的野心再起。」

傳統上，澳洲一直是太平洋地區的首選合作夥伴，並且仍是最大捐助國。

但報告作者戴揚特（Alexandre Dayant）與杜克（Riley Duke）指出，美國如今些微落後中國，中國成為該地區的第2大雙邊援助提供國。

根據太平洋援助地圖提供的最新完整數據，2022年，中國支出2.56億美元，高於前一年；而澳洲2022年支出15億美元，美國支出2.49億美元，都比2021年來得少。

報告發現，中國在整個地區的參與方式發生了明顯的變化。北京當局不再到處大撒幣，而是越來越專注於幾個友好的太平洋國家。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131120