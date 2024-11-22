福斯汽車勞資談判有進展 工會仍醞釀12月1日罷工

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（中央社德國沃佛斯堡21日綜合外電報導）德國福斯汽車集團（Volkswagen）工會與管理層針對大幅削減成本計畫召開第3輪會談，儘管談判出現進展，工會代表仍表示將著手自12月1日起發動「警告性罷工」。

法新社報導，旗下品牌包括保時捷（Porsche）與斯柯達（Skoda）的福斯汽車集團正在對抗諸多挑戰，包括國內成本居高不下、在關鍵市場中國銷量下滑與轉型至電動車方面出現問題。

今天的會談是自福斯9月震撼宣布公司首度考慮關閉德國工廠以來的第3輪談判。

德國金屬工業工會（IG Metall）在會中提案表示，可在無須關閉工廠的情況下節省15億歐元（約新台幣520億元）的勞動成本。

工會談判人員格勒格（Thorsten Groeger）會後向媒體表示，管理階層已同意評估這項計畫，並「在這個基礎上」持續會談，雙方將於12月9日再次見面討論。

同時，格勒格說他將「向團體協商委員會建議，在不得罷工條款到期時，也就是自12月1日起要求在福斯工廠舉行警告性罷工」。

他說：「這在持續進行的談判過程中是必要之舉，因為今天日益清楚的是…雙方的立場差異依舊巨大。」

他還說，福斯關閉德國工廠「並非不可能」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131122