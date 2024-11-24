捷克低薪高生活成本難留才 政府提優化就業環境

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（中央社記者劉郁葶布拉格23日專電）捷克內政部長拉庫桑近期指出，近1/4的外籍勞工在2年內離開，主因為低薪與相對高的生活成本。拉庫桑表示，國家與企業必須解決此問題，未來將透過數位化簡化招聘與就業流程，並應優先引進推動知識型經濟的勞動移民。

據捷克媒體Expats.cz報導，捷克目前正面臨「留住外籍勞工」的困難，特別是技術性勞工。

捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）表示：「目前低薪與高生活成本，限制捷克在歐洲與全球爭奪技術勞工中的競爭力，也削弱留住勞工的能力。不幸的是，1/4外籍勞工在2年內便會離開。國家與企業必須解決這個問題，以防止情況持續惡化。」

截至今年6月，捷克勞工局記錄的外籍勞工約有82萬7600人，其中烏克蘭人與斯洛伐克人占50萬人。拉庫桑指出，在捷克的外籍勞工多半從事低技術性的工作，技術性勞工僅占總體外籍勞工不到10%。

儘管外籍勞工的數量自2017年來已翻一倍，捷克的失業率仍為歐盟中最低之一，僱主仍不斷提出勞動力短缺的問題。

拉庫桑說，隨著1970年代出生的勞動力世代將於2030年代退休，屆時捷克新生代將不足以替代退休的人口，因此勞動移民對捷克將越來越重要。

拉庫桑強調，政府已推出5項計劃，以特定配額吸引特定國家的外籍勞工。此外，招聘與就業流程也將透過數位化簡化，目標是2026年前允許外國人在線上申請居留並完成手續。

拉庫桑說，捷克需確保有能力接納更多外籍人士，包括住房、醫療保健、外籍子女的教育與行政資源等。

拉庫桑表示，雇主應承擔更多責任，確保外籍勞工享有公平的工作條件並協助他們融入社會。同時，國家也應優先引進能推動知識型經濟增長的勞動移民。（編輯：唐佩君）1131124