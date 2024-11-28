盼除愛滋病毒迷思 倡議人士將接管莎莉賽隆IG一天

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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）聯合國今天表示，一名感染愛滋病毒（HIV）的年輕南非活動人士將在世界愛滋病日（World AIDS Day），接管奧斯卡影后莎莉賽隆的Instagram（IG）帳號一天。

法新社報導，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）在聲明中說，21歲的恩葛瑪（Ibanomonde Ngema）將於12月1日這天接管莎莉賽隆（Charlize Theron）的IG帳號，這個帳號約有760萬人追蹤。

出生時就已感染愛滋病毒的恩葛瑪致力於消除有關愛滋病毒的迷思，並減少污名化。聯合國愛滋病規劃署說，她在世界愛滋病日將接手莎莉賽隆的IG帳號一天，目的在於讓各界更加了解年輕愛滋病毒感染者的親身經歷。

南非出生的好萊塢女星莎莉賽隆獲聯合國任命為和平大使，長期以來一直主張解決導致年輕婦女和女孩感染愛滋病毒的系統性不平等問題。她在聲明中堅稱，「終結愛滋病是可以實現的」。

但她警告說：「唯有透過法律、政策和各種措施來保護愛滋病毒感染者，我們才能徹底消除有害的污名化和歧視」。

莎莉賽隆憑藉電影「女魔頭」（Monster）贏得2004年奧斯卡影后，之後還主演了「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max：Fury Road）等賣座電影。

恩葛瑪在聲明中表示：「我一直很喜歡在大銀幕上欣賞莎莉賽隆的演出，而我長期以來也一直受到她利用自身影響力幫助世界各地的人們所啟發，特別是在我們的祖國南非。」

聯合國愛滋病規劃署本週發布新報告指出，侵犯權利的行為是如何加劇婦女和女孩感染愛滋病毒。

聯合國愛滋病規劃署說，去年，撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）所有新增愛滋病毒感染者中，有62%是婦女和女孩。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131128