法總統致函塞內加爾 首度承認1944年屠殺軍人

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（中央社塞內加爾首都達卡28日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在一封寫給塞內加爾當局的信中，首度承認法國軍隊在1944年殺害西非軍人是一場屠殺。

美聯社報導，馬克宏在第二次世界大戰期間的提亞華（Thiaroye）事件80週年紀念日前夕致函塞內加爾當局。提亞華是位於塞內加爾首都達卡（Dakar）郊區的一座漁村。

西非的塞內加爾等數國曾是法國殖民地，但如今法國在這個地區的影響力正日漸衰退。

西非軍人在1940年的法國戰役（Battle of France）為法國軍隊效力，其中有35人到400人於1944年12月1日被法軍殺害，法方聲稱這起事件始於欠薪引發的叛亂。

這些西非軍人隸屬「塞內加爾狙擊手」（Tirailleurs Senegalais）部隊，是法軍殖民步兵團的一個單位。歷史學者認為，屠殺事件發生前數天出現欠薪爭端，但法軍於1944年12月1日圍捕多數手無寸鐵的西非軍人並槍殺他們。

塞內加爾總統費伊（Bassirou Diomaye Faye）說，他已收到馬克宏的信。

費伊今晚對記者說，馬克宏此舉應「敞開大門」，讓「提亞華這起悲慘事件的完整真相」終於得見天日。

他還說：「我們長期以來一直試圖為這個故事畫下句點，我們認為這次法國的承諾將是徹底、坦承和有利合作。」

馬克宏在信中寫道：「法國必須承認，那一天，軍人和要求支付完整合法薪資的步槍兵之間起了衝突，引發一連串事件，結果導致屠殺。」

法國在塞內加爾仍駐有約350名軍人，主要功能為支援。費伊被問到法軍駐紮時暗示，這不是塞內加爾樂見的事。

他說：「歷史上，法國在這裡奴役、殖民和停留…顯然，我認為當你轉換一下角色，你很難想像另一國的軍隊，中國、俄羅斯、塞內加爾或任何其他國家會在法國設立基地。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1131129