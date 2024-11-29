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巴黎聖母院即將重新開放 馬克宏視察修復成果曝光

2024/11/29 22:47
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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國巴黎中世紀地標聖母院遭大火摧殘內部及造成尖塔倒塌後，歷經5年整修將於12月7日重新對外開放。法國總統馬克宏今天前往視察，並透過電視直播搶先讓世人一窺修復成果。

法新社報導，擁有850年歷史的聖母院（Notre Dame Cathedral）2019年4月19日失火並受到嚴重破壞，其後恢復這座宏偉哥德式建築昔日光采的整修工作度過幾番挑戰，如今終於將在8天後再度迎接來自世界各地的觀光客和信眾。

馬克宏（Emmanuel Macron）在當年大火後立下野心勃勃目標，要在5年內重建聖母院並使其比原本「甚至更加美麗」。法國當局如今表示，這項目標已經達成。

馬克宏在巴黎教區總主教伍瑞克（Laurent Ulrich）、法國文化部長、巴黎市長和數名官員陪同下進行視察，他面露喜悅，並用「令人讚嘆」和「受歡迎許多」等詞讚美修復後的聖母院，還說每位參與的工作人員都應該「感到驕傲」。

馬克宏表示：「聖母院大火是國家的創傷，而你們持續用意志、努力和奉獻來療傷。」

馬克宏也在妻子碧姬（Brigitte）陪伴下巡視聖母院幾個主要區域，包括中殿、詩班席和小禮拜堂，並與數名專家交談。（譯者：張正芊）1131129

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