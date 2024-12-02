本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部東北部明起轉濕涼 冷空氣週末南下低溫探14度
首頁 / 國際

調查：英超市標示義國番茄製品 疑含新疆強迫勞動原料

2024/12/2 20:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）的調查發現，英國多間超市販售的番茄製品，儘管包裝上標示「義大利」（Italian）字樣，但其原料可能來自新疆強迫勞動生產的番茄。

據報導，由BBC國際頻道（BBC World Service）委外執行的檢測顯示，在英國、德國和美國銷售的64款番茄泥（tomato puree）之中，共有17項產品可能含有來自中國新疆的番茄原料，其中多數都是英國與德國零售商販售的自有品牌。

透過拼湊全球各地的運輸資料，BBC調查結果發現，多數新疆番茄都是經由貨運列車運往哈薩克，途經亞塞拜然、喬治亞，再裝船運至義大利。

調查發現，義大利番茄加工廠Antonio Petti是新疆番茄原料的最大買家之一。在2022至2023年之間，Antonio Petti向新疆的冠農（Guannong）及其子公司採購超過3600萬公斤的番茄糊（tomato paste，稀釋後即為番茄泥）。

為調查Antonio Petti，1名BBC記者喬裝業者，獲邀參觀集團旗下「義大利食品公司」（Italian Food）位於托斯卡尼（Tuscany）的廠辦，並詢問對方是否使用中國產的番茄。

該公司總經理佩蒂（Pasquale Petti）答覆：「沒錯…歐洲沒人想用中國番茄，但若你覺得沒問題，我們會盡可能給你最好的價格，甚至可以使用中國番茄。」

這名臥底記者也拍攝到重要證據，工廠內一排裝著番茄糊的12個藍色桶子其中之一，上面的標籤寫著「新疆冠農番茄製品有限公司，製造日期2023-08-20」。

所有被BBC點名的超市均表示，他們非常嚴肅看待此事，並已展開內部調查，結果並未發現產品使用中國番茄的證據。

然而，英國連鎖超市之一Lidl坦承使用中國番茄，並告訴BBC，受到供貨問題影響，去年曾在德國「短暫」販售含有中國番茄、由義大利供應商Giaguaro生產的Baresa品牌番茄泥，他們正著手調查此事。

Giaguaro公司則稱，公司向來尊重勞工權利，且目前在Lidl販售的商品沒有使用中國番茄。

BBC則獲悉，這款商品的番茄原料是來自新疆的中糧屯河番茄有限公司（Cofco Tunhe），這家公司去年12月才因強迫勞動問題遭到美國當局制裁。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131202

#中國
#英國廣播公司
#新疆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.98
更多編輯台推薦新聞：